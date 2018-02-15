Король Иордании выступил за сохранение православия на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православное христианство должно сохраниться как часть Ближнего Востока, заявил король Иордании Абдалла II во время встречи с патриархом Кириллом.

"Этот глобальный вызов (терроризм) относится не только ко всему миру, но и, в частности, к христианским общинам в нашем регионе, к Палестине и в Иерусалиме в особенности. Православное христианство — часть нашего прошлого, является частью нашего настоящего и должно быть сохранено как часть нашего будущего. Если мы не сумеем добиться этого, то будем вынуждены заплатить за это большую цену", — заявил король Иордании.

Он напомнил, что его страна "принимает наших христианских братьев, которые бегут от насилия из Сирии и Ирака".

Кроме того, Иордания "содействует тому, чтобы были созданы условия для их возвращения назад, в свои родные дома в те общины, которые насчитывают очень много столетий", отметил он.