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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Глава Рособрнадзора считает, что изучение теологии нужно развивать

14:1415.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырьСретенский ставропигиальный мужской монастырь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов приравнивает теологию к "нравственным основам" общества и призывает и далее развивать опыт ее преподавания в российских вузах.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в четверг вручил ректору Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополиту Волоколамскому Илариону приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации ОЦАД. В церемонии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, представители научного и образовательного сообщества.

"Лично для меня, теология — это, прежде всего, нравственная основа нашего общества. И, на мой взгляд, человек может верить, может не верить, но то, что у него должны быть нравственные основы, то, что он должен быть воспитан, то, что он должен знать историю нашей страны, историю нашей культуры, — это очевидно", — сказал Кравцов.

По его мнению, тот факт, что "с каждым годом все больше людей приходит в храмы", связан с тем, что "многие приходят именно за этими нравственными основами".

Замминистра образования и науки поблагодарил митрополита Илариона за его просветительскую работу и, в частности, за то, что он, как и его коллеги по ОЦАД, "очень много сделали для того, чтобы теология действительно признавалась государственной специальностью".

"Люди моего и старшего поколения хорошо помнят время, когда между религиозными традициями и системой образования стояла непроходимая стена. Эта стена сегодня не существует, сегодня все вместе — сотрудники и образовательных, и церковных учреждений — трудятся для блага нашего общего Отечества. И тот проект вхождения теологии в светское образовательное пространство, который мы сегодня совместными усилиями продвигаем, — это проект, с самого начала имеющий межрелигиозную основу", — отметил, в свою очередь, митрополит.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018/19 учебный год будет, по ее словам, увеличено.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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zanfiroff
Конечно надо делать особый упор. 70 лет пропущено в сравнении с той же протестантской школой.
16:04
15.02.2018
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RUKAPOMOHI
Да когда же вы наконец в каждую школу крест вонзите, а не только на бумаге поставите?
15:43
15.02.2018
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zanfiroff
RUKAPOMOHI, Спаси Господи... Надеюсь лет через 10 страна преодолеет инерцию мракобесие , 70 лет зомбирования народа "научным" атеизмом.
16:08
15.02.2018
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vihyhol
Гнать таких из обрнадзора известно какими тряпками
14:50
15.02.2018
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Yasnov_1949
Почему люди (запойно) пьют? Почему люди (в основном молодёжь) курят наркотики или их колют? Это всё делают от того, что становится тяжело жить, то бишь, выживать.
Вот так и с религией. "Религия - это опиум для народа" - это не я сказал, а очень умный человек...)
Вот поэтому-то (некоторые) ходят в эти самые храмы за очередной дозой.
Железная логика.)))))))
14:48
15.02.2018
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zanfiroff
Yasnov_1949, "..за очередной дозой.
Железная логика." - Ответил глухой в ответ на вопрос от чего слышащие танцуют)))
16:03
15.02.2018
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