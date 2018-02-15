Глава Рособрнадзора считает, что изучение теологии нужно развивать

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов приравнивает теологию к "нравственным основам" общества и призывает и далее развивать опыт ее преподавания в российских вузах.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в четверг вручил ректору Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополиту Волоколамскому Илариону приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации ОЦАД. В церемонии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, представители научного и образовательного сообщества.

"Лично для меня, теология — это, прежде всего, нравственная основа нашего общества. И, на мой взгляд, человек может верить, может не верить, но то, что у него должны быть нравственные основы, то, что он должен быть воспитан, то, что он должен знать историю нашей страны, историю нашей культуры, — это очевидно", — сказал Кравцов.

По его мнению, тот факт, что "с каждым годом все больше людей приходит в храмы", связан с тем, что "многие приходят именно за этими нравственными основами".

Замминистра образования и науки поблагодарил митрополита Илариона за его просветительскую работу и, в частности, за то, что он, как и его коллеги по ОЦАД, "очень много сделали для того, чтобы теология действительно признавалась государственной специальностью".

"Люди моего и старшего поколения хорошо помнят время, когда между религиозными традициями и системой образования стояла непроходимая стена. Эта стена сегодня не существует, сегодня все вместе — сотрудники и образовательных, и церковных учреждений — трудятся для блага нашего общего Отечества. И тот проект вхождения теологии в светское образовательное пространство, который мы сегодня совместными усилиями продвигаем, — это проект, с самого начала имеющий межрелигиозную основу", — отметил, в свою очередь, митрополит.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018/19 учебный год будет, по ее словам, увеличено.