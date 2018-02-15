В РПЦ рады выдаче госаккредитации Общецерковной аспирантуре

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Получение Общецерковной аспирантурой и докторантурой (ОЦАД) государственной аккредитации открывает новую страницу в истории этого учреждения и поможет ему превратиться в научно-методический центр в сфере теологии, заявил ректор ОЦАД, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, замминистра образования Сергей Кравцов в четверг вручил митрополиту Илариону приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации ОЦАД. В церемонии приняли участие ректоры ведущих российских вузов, представители научного и образовательного сообщества.

"Общецерковная аспирантура и докторантура признана соответствующей высоким требованиям государственного стандарта. Мы подтвердили право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 48.00.00 "теология" на двух высших уровнях образования — магистратура и аспирантура, с правом выдачи диплома установленного государственного образца", — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что тем самым "открывается новая страница" в истории этого образовательного учреждения, которое было создано по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2009 году и задумано "как научный и научно-методический центр в сфере теологии, как вуз нового типа, призванный решать актуальные задачи современного церковного и светского образования".

В свою очередь Сергей Кравцов подтвердил, что то качество обучения, которое обеспечивает ОЦАД, соответствует требованиям федерального стандарта.

Аспиранты, которые пройдут обучение по аккредитованной программе подготовки кадров высшей квалификации, смогут представлять свои работы к защите в диссертационном совете по теологии, включенном в сеть советов ВАК Минобрнауки РФ.