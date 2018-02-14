Школам Крыма рекомендовано отказаться от празднования Дня святого Валентина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Минобразования Крыма не рекомендует на официальном уровне проводить в школах мероприятия в честь Дня святого Валентина, однако самим учащимся никто не запрещает поздравлять друг друга, сообщили РИА Новости в министерстве.

Минобразования Крыма накануне Дня святого Валентина рекомендовало отказаться от торжественных мероприятий в бюджетных учреждениях, письмо за подписью министра Натальи Гончаровой было разослано в образовательные учреждения. В письме говорится, что проведение мероприятий, посвященных Дню святого Валентина, не соответствуют культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях республики. Кроме того, в нем отмечается, что с целью привлечения внимания детей и молодежи к семейным ценностям, формирования образа семьи как источника любви, уважения и взаимопонимания в РФ 8 июля празднуется Всероссийский день семьи, любви и верности. Информацию о письме подтвердили РИА Новости в министерстве.

"Министерство образования действительно написало такое письмо – мы говорим о Дне святого Валентина. Данный праздник не является государственным, отмечать его на общешкольном уровне не совсем правильно", — сообщили в министерстве, подчеркнув, что речь идет о рекомендации, а не о приказе и касается исключительно мероприятий общешкольного уровня.

"Тут необходимо разделять, самим учащимся мы не можем говорить о том, праздновать или нет. Если мальчик принесет девочке открытку – ничего в этом плохого нет, но устраивать общешкольное мероприятие — лишнее", — сказали в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов ежегодно с 2015 года публикует на своей странице в Facebook статус со своей точкой зрения относительно Дня святого Валентина. Он выражал мнение, что сегодня День всех влюбленных превратился в коммерческий культ и сродни откровенному шабашу – Хеллоуину. Аксенов рекомендовал отмечать День любви и верности 8 июля, в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев – покровителей православной семьи. В 2018 году глава Крыма не написал соответствующий пост про 14 февраля в социальных сетях. В данный момент он находится в командировке в Сочи, где 15-16 февраля состоится Российский инвестиционный форум.