Берл Лазар: еврейская община России глубоко потрясена крушением Ан-148

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования родственникам и близким погибших в крушении пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Еврейская община России глубоко потрясена трагедией авиарейса Москва – Орск, в результате которой погибло более 70 человек. Мы разделяем горе семей погибших, скорбим вместе с ними. Мы молимся за то, чтобы Бог упокоил души жертв катастрофы и ниспослал умиротворение родным и близким, дал силу и мужество пережить гибель дорогих им людей", — говорится в обращении Берла Лазара, текст которого распространила его пресс-служба.

По словам главного раввина России, нужно сделать все, чтобы каждый человек, пострадавший в результате техногенных катастроф, чувствовал всегда поддержку и помощь со стороны окружающих.

"Ведь особенно в такие моменты, когда на душе тяжело, когда оплакиваешь безвременный уход близкого человека, важно ощущать любовь и солидарность людей вокруг! Тогда приходит понимание, что надо жить дальше, не опускать руки, делать все возможное, чтобы принести больше добра и тепла тем, кто тебе дорог. И дай Бог, чтобы скорее пришло то предсказанное Святыми книгами время, когда не будет больше страданий и горя, когда повсюду воцарятся мир, спокойствие и любовь", — говорится в обращении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.