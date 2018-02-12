Мусульмане России скорбят о гибели экипажа и пассажиров Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении в воскресенье в Подмосковье самолета Ан-148, мусульмане России скорбят о гибели экипажа и пассажиров.

"От имени российских мусульман и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своих родных и близких. И да ниспошлет Всевышний Аллах свою милость душам погибших, примет их и упокоит, дарует им прощение свое и удостоит их заслуженного места в мире вечном", — говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте СМР.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.