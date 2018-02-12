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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Масленица: как правильно нагуляться перед Великим постом

08:0012.02.2018
(обновлено: 10:44 12.02.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПроводы Широкой Масленицы в Суздале. Архивное фотоПроводы Широкой Масленицы в Суздале. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мария Шустрова

Вся страна в понедельник начинает отмечать масленичную неделю. В Москве решили погулять с размахом: десятки праздничных площадок власти столицы открыли еще 9 февраля — на три дня раньше. Гулять и развлекаться у нас любят. Все спешат объесться блинами, выпить медовухи и посмотреть уличные представления. Такой вот фольклорный праздник с языческими корнями. При этом многие даже не задумываются, что на самом деле это православный праздник, тесно связанный с Пасхой, последние дни перед Великим постом, когда для верующих еще нет строгих ограничений в еде и развлечениях.

О том, каково истинное значение Масленицы и чем могут побаловать себя православные в преддверии Великого поста, — в материале РИА Новости.

Не языческий праздник

Согласно православному календарю, празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, в этом году 12 февраля, и длится неделю (до 18 февраля).

Празднование Масленицы в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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"Понятие масленичной или сырной недели связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в православной церкви еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому говорить, что как таковая масленичная традиция — это традиция языческая, неверно", — утверждает профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

По его словам, в прошлые столетия действительно происходило соединение "фольклорных и языческих представлений с представлениями религиозными, христианскими", однако со временем это сошло на нет. К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов (например, сжигание Масленицы) утратила свое ритуальное значение и стала лишь развлечением. Хотя Масленица по-прежнему символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания.

Чем "заговеться" перед постом?

Как ни странно, "обжорная" масленичная неделя — это уже наполовину пост: есть мясо православным не полагается. Зато можно каждый день радовать себя рыбой, яйцами, молоком, маслом, сыром и, конечно, блинами. А вот с развлечениями построже.

Блины. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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"В Западной Европе это было традиционное время карнавалов. У восточных христиан как такой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть. С тем, чтобы с новыми силами потом вступить в Великий пост", — поясняет Козлов.

Однако насельник Свято-Данилова монастыря игумен Гермоген (Ананьев) предостерегает от чрезмерного веселья. "Великий пост для человека — это маленький подвиг. На него нужно определенным образом настраиваться. Если человек вкусно ел, веселился, пил, а на следующий день должен идти в церковь, много часов молиться, думать о своих грехах — это тяжело", — говорит он.

Прощеное воскресенье

Кульминация масленичной недели — Прощеное воскресенье, последнее перед Великим постом. В этот день в православных храмах после вечернего богослужения совершается особый "чин прощения", когда священнослужители и прихожане, по древнему обычаю, просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.

Блинчики. Архивное фото
© Fotolia / Liv Friis-larsen
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В Прощеное воскресенье Церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание Адама из Рая — и призывает всех покаяться в своих грехах, как это сделал изгнанный Адам (это воскресенье так и называют — "Адамово изгнание").

По традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье — устраивать гуляния. По словам игумена Гермогена (Ананьева), замечательно, что сейчас на Масленицу по всей стране в парках открывают праздничные площадки. "Люди могут поесть блинов и пообщаться друг с другом. В наше время, когда мы все разъединены, живое общение очень важно", — подчеркивает он.

"Но все-таки к этому празднику должен быть осмысленный подход. У нас любят отмечать какие-то события, не вкладывая в них духовный смысл. А главный смысл Масленицы — это духовная подготовка к предстоящему подвигу поста. Для православных это возможность благочестиво повеселиться", — считает игумен Гермоген (Ананьев).

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Датченко Эвелина
"замечательно, что сейчас на Масленицу по всей стране в парках открывают праздничные площадки". Он с какого леса вышел? Не сейчас, а всегда на Масленницу были праздничные площадки, блины, аттракционы и сжигание чучелка. И праздновали всегда именно Масленницу, а не какую то неделю, не отказывая себе в поедании шашлыков и прочих мясных "прелестей".
08:25
12.02.2018
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