Епархия на Кубани хочет поговорить с потушившим сигарету об икону студентом

КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Представители Екатеринодарской епархии готовы встретиться с молодым человеком, потушившим сигарету об икону в храме в Горячем Ключе Краснодарского края, и рассказать об истинных ценностях от первого лица, а не посредством безответственных интернет-источников, рассказал РИА Новости ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии иерей Вячеслав Клименко.

Ранее сообщалось, что студент краснодарского техникума, опубликовавший в соцсети снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме архангела Михаила Горячего Ключа, получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции. По выявленным материалам правоохранители назначили проверку. Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, молодой человек задержан по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Как пояснил РИА Новости Клименко, в преддверии и во время Великого Поста обычно случаются искушения подобного рода, такие случаи в обществе называются вандализмом.

"Особенность вандализма заключается в том, что такой человек обычно даже не сознает из-за своего невежества вины из-за разрушения чужого имущества или предметов культуры и искусства … И дело здесь не в стоимости иконы. Она бесценна для верующего. Печально, что молодой человек, сделавший это, по всей видимости, вообще не имеет никакой системы ценностей. Мы, со своей стороны, готовы встретиться с этим молодым человеком и авторитетно рассказать об истинных христианских ценностях от первого лица, а не посредством безответственных интернет-источников", — заявил Клименко.

Иерей добавил, что для Краснодарского края такой поступок особенно неприятен, "потому что Кубань — это многонациональный и поликонфессиональный регион, и каждый его житель должен уметь мирно сосуществовать со своими соседями".