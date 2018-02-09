Декан: социологи исследуют "молчаливое православное большинство" России

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Эксперты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) совместно с отечественными социологами подготовят исследование на тему места и роли Русской православной церкви в современном российском обществе, сообщил в пятницу РИА Новости декан факультета социальных наук ПСТГУ, профессор Игорь Рязанцев.

По его словам, ранее в стенах ПСТГУ прошла встреча с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым. Со Всероссийским центром изучения общественного мнения православный университет сотрудничает уже на протяжении 10 лет (именно столько в ПСТГУ существует специальность "социология").

"На будущее мы обсуждали вопрос об изучении места и роли Русской православной церкви в современном российском обществе. Это одна из приоритетных задач исследований нашего факультета и кафедры социологии. У ВЦИОМ уникальные возможности для сбора и обработки информации", — сказал Рязанцев.

Он отметил, что "изучение массового православия в современной России чрезвычайно актуально".

"Думаю, мы такой проект постараемся сформулировать и предложить. Это, может быть, один из самых важных вопросов в сфере взаимодействия современного российского общества и Русской православной церкви. Кто это – "молчаливое православное большинство" России? Кто эти 60-70% людей, идентифицирующих себя с православием?" — отметил собеседник агентства.

По словам Рязанцева, в ПСТГУ сейчас "вплотную подошли к задаче исследования массового православия". Ранее уже были проведены замеры отношения российской молодежи к РПЦ (в 2005, 2008 и 2011 годах). Кроме того, на протяжении последних семи лет вуз развивает серьезный международный проект, изучая проблему православной религиозности не только в России, но и в Германии, США, Швейцарии, Греции и на Кипре.

"Сейчас завершен проект, в котором мы изучали жизнь православных приходов в исламском мире. Мы в методологическом, методическом плане подошли к той границе, когда могли бы взяться за эту очень важную для российского общества тему массового православия. Надеюсь, что такой проект мы сможем выстроить и осуществить", — добавил декан факультета социальных наук.