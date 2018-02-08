В Киеве собрали 12 тысяч подписей против сноса часовни у Десятинной церкви

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) за три дня собрали 12 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на часовню, расположенную возле Десятинной церкви, сообщила в четверг пресс-служба УПЦ.

На прошлой неделе в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории.

"Ходатайство… было отправлено председателю Киевской городской администрации Виталию Кличко 8 февраля 2018 года. 12 тысяч подписей под обращением было собрано в течение трех дней", — сообщили в пресс-службе.

В обращении говорится, что религиозная община храма провела благоустройство прилегающей территории и надлежащим образом оформила документацию на храм. "В последнее время вокруг этого Десятинного храма (часовни) систематически совершаются попытки осквернения и умышленного разрушения. В связи с этим считаем любые действия, направленные на осквернение и разрушение Десятинной церкви (часовни), не только нарушением права собственности, но и препятствием права на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви", — говорится в сообщении.

В УПЦ отметили, что сбор подписей продолжится.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.