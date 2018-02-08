Духовенство РФ призвало создать условия для возвращения сирийцев на родину

БЕЙРУТ, 8 фев – РИА Новости. Создание всех условий для возвращения на родину проживающих в Ливане сирийских беженцев является очень важным условием для урегулирования конфликта в целом, заявил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) на встрече российской межрелигиозной делегации со спикером ливанского парламента Надихом Берри.

Делегация рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ в среду прибыла из Сирии в Ливан с гуманитарным грузом, посетив сирийских беженцев в долине Бекаа. Там главы представители российских религиозных организаций совместно с ливанским духовенством раздали 13 тонн гуманитарной помощи, собранной на средства российских верующих. Основную часть помощи делегация раздала в Дамаске при участии местных религиозных общин.

"Мы будем продолжать нашу работу по оказанию помощи пострадавшим сирийцам. Вместе с тем, мы отчетливо увидели, что в этой глобальной проблеме, связанной с гуманитарным кризисом в Сирии, присутствует одно очень важное измерение – это наличие беженцев на территории Ливана", — обратил внимание спикера Игумнов. "Мы считаем важнейшей задачей не только оказание им экстренной гуманитарной помощи, но и создание тех условий, при которых они могли бы вернуться в свои дома в Сирии", — добавил он.

В связи с этим, как подчеркнул представитель Русской церкви, российские религиозные общины приветствуют "любые миротворческие инициативы", направленные на восстановление полноценного мира в Сирии. Российское духовенство, заверил он, поддерживает, в том числе, и запуск сирийского национального диалога, начало которому было положено на конгрессе в Сочи. Главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в сирийскую Конституцию. Как сообщил Игумнов, религиозные общины в лице Русской православной церкви были представлены на конгрессе в качестве наблюдателей. "Мы с удовлетворением отмечаем, что в этом мероприятии участвовала представительная делегация христианского и мусульманского духовенства Сирии", — подчеркнул он.

В свою очередь, Набих Берри обратил внимание российских гостей на то, что Ливан с населением в четыре миллиона человек в общей сложности принял два миллиона беженцев из Сирии. Такого соотношения, по его мнению, не было никогда в истории.

Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов. В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).