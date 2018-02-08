В Ленобласти епархия призвала молиться за осужденного Грозовского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан распространил по всем монастырям и приходам Гатчинской епархии циркуляр, в котором благословил молитвенное поминовение "находящегося в узах" осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского, который был отстранен от служения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе епархии.

Приозерский городской суд Ленобласти 17 января признал Грозовского виновным в педофилии. Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году. Суд назначил Грозовому 14 лет колонии строгого режима, а также обязал его выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Приговор был обжалован.

Ранее в социальных сетях появился циркуляр епископа Гатчинского и Лужского Митрофана от 6 февраля, в котором говорится: "Благословляется внести в синодик о здравии для молитвенного поминовения находящегося в узах иерея Глеба Грозовского". Циркуляр адресован "отцам благочинным, настоятелям храмов и монастырей Гатчинской епархии".

"Да, такой циркуляр был разослан по Гатчинской епархии", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, данный циркуляр не выражает позицию епархии относительно виновности или невиновности Грозовского. Епархия, по словам собеседника агентства, не даёт оценку следствию и суду.

"Мы молимся Господу о том, чтобы он явил свою правду и истину, а отцу Глебу, оказавшемуся в сложной ситуации, оказал благодатную поддержку, чтобы человек, вне зависимости, виновен или не виновен, он остается человеком, он остается венцом божественного творения, и чтобы в этих сложных обстоятельствах, в которых он оказался, он не упал духом, не потерял своего человеческого облика, как часто бывает в местах лишения свободы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в епархии не рассматривается вопрос об извержении Грозовского из сана. На вопрос о том, будет ли епархией принято любое решение суда апелляционной инстанции, собеседник агентства не ответил.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Ленинградской области Глеба Грозовского возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ. Ещё находясь за границей, уже отстраненный к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что данное утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".