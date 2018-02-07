Храм УПЦ в Одесской области ограбили второй раз за месяц

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области ограбили второй раз за месяц, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриарха (УПЦ МП).

"В ночь на 7 февраля произошло ограбление Свято-Покровского храма города Черноморск Одесской области. Злоумышленники второй раз за месяц проникли в церковь и вынесли пожертвования верующих", — говорится в сообщении.

По данным УПЦ МП, грабители попали в храм через боковые двери, взломав замок. При этом больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку сработала сигнализация, за шесть минут к храму прибыли сотрудники службы охраны. На место также прибыла полиция, возбуждено уголовное дело.

Ранее церковь сообщала, что этот храм ограбили в ночь на 10 января. Тогда преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан, сломали алтарные двери и засыпали помещение порошком из огнетушителей.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.