"Охота на русских": храмы Дамаска вновь под обстрелом

ДАМАСК, 7 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Полтора дня Дамаск закидывали минами. Основной удар на себя принял христианский квартал Аль-Касаа в исторической части города. Под обстрел попали два пункта раздачи гуманитарной помощи из России, собранной на средства верующих. О ситуации в сирийской столице — в репортаже РИА Новости.

Под обстрелом

"Извините, сейчас не все люстры горят. Недавно бомбили, вот и плохо со светом", — диакон Игнатий показывает мне кафедральный собор святого Георгия. Это часть комплекса сиро-яковитского патриархата в квартале Аль-Касаа.

Сиро-яковитский храм похож не то на костел, не то на раннехристианскую базилику. Сиро-яковиты ведут свое происхождение от древнего христианства, поэтому их относят к так называемым древневосточным церквам. Кстати, в Сирийской православной церкви и богослужения проводят на арамейском языке, том самом, на котором говорил Иисус Христос. Большая часть ее паствы живет в Сирии и Ливане.

Резиденцию сирийского патриарха в понедельник, 5 февраля, посетила межрелигиозная делегация рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, созданной по инициативе Русской православной церкви для помощи народу Сирии. Накануне духовенство из России приступило к раздаче в Дамаске беспрецедентной по масштабам партии гумпомощи.

Гости из России находились в зале для приемов, когда неожиданно раздался грохот, как будто кто-то начал сверлить стену резиденции. На долю секунды в просторном зале погасли люстры. Членов делегации попросили не выходить из здания.

"Это рядом с нами разорвалась мина, на углу дома. Убило двоих", — объяснил полицейский. Возле здания патриархии находится один из пунктов раздачи коробок из России. Место происшествия мгновенно оцепили, не пропуская туда никого, даже журналистов.

Мы быстро идем по улице, кто-то на ломаном русском кричит нам, чтобы держались ближе к домам. А через несколько секунд неподалеку раздается взрыв. Потом еще несколько, чуть поодаль. Каждый хлопок заставляет инстинктивно пригибаться и, оглядываясь, внимательно прислушиваться к любому шороху.

На следующий день одна из местных жительниц написала мне, что спустя несколько часов после отъезда делегации в кафедральный собор святого Георгия попали две мины.

Террористы в гневе

"Террористы обстреляли из минометов резиденцию Антиохийского патриархата и район Баб-тума. Очень много раненых, несколько погибших в разных местах района. Стреляли из района Джобар и его окрестностей. Да это не впервой — террористы спустя две недели после мощного обстрела снова шлют нам "подарки", — говорит архимандрит Алексий Чехадех, представитель Антиохийской православной церкви.

Боевиков, как он полагает, очень разозлило прибытие гуманитарного груза из России. Раздача коробок с гумпомощью началась 4 февраля. Несмотря на постоянные бомбежки, люди все равно приходят.

"Вы им даете жизнь, а они — смерть. Это очень важно, что вы сюда приехали и что вы здесь делаете для нас. Мятежники и террористы знают об этом, однако они не остановят нашу работу, даже если будут стрелять каждый день", — уверяет священнослужитель.

Мы беседуем с отцом Алексием в мечети Омейядов — четвертой по значимости святыни исламского мира. За десять минут до интервью возле шедевра исламской архитектуры VIII века упало несколько мин. В здании задрожали стекла, с минаретов поднялись огромные стаи голубей. Впрочем, быстро вернулись на прежнее место. К войне привыкли даже птицы.

Только вместе

"Давно так сильно не обстреливали. Уже вторые сутки", — говорит мне житель Дамаска по имени Хусейн. В понедельник грохот взрывов разносился над городом до самой ночи. На следующий день стало известно о минометном обстреле района Бабтома.

Маронитская церковь в Аль-Касаа ближе всего к позициям боевиков. По словам ее настоятеля, священника Джона-Сирах Диба, за минувший месяц храм разрушали дважды.

"Восьмого января попали две мины, одна из прихожанок получила легкие ранения. А на днях террористы выпустили по нам ракету. К счастью, в храме никого не было. И нам удалось достаточно быстро отремонтировать здание", — рассказывает он.

Неподалеку отсюда находится храмовый комплекс Армянской апостольской церкви. Его также постоянно обстреливают. Здесь вспоминают страшный случай двухлетней давности.

"Мина упала в тот момент, когда из воскресной школы выходили дети. Четверо погибли", — говорит прихожанин Якоб.

На вопрос, почему жители центра Дамаска все же остаются в своих домах и никуда не собираются уезжать, местные обычно отвечают, что привыкли к постоянным бомбежкам. И у мусульман, и у христиан Сирии общие радости и беды — здесь даже принято молиться вместе.