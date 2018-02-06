Минкульт Украины готовит иск из-за часовни УПЦ МП возле Десятинной церкви

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Министерство культуры Украины заявило, что часовня УПЦ МП, расположенная возле Десятинной церкви в Киеве, является незаконной, ведомство готовит иск в суд.

В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит музею истории.

"Министерством культуры Украины принято решение о безотлагательном принятии мер по устранению препятствий для пользования земельным участком, предоставленным Национальному музею истории Украины… в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве произошла попытка поджога монастыря на улице Владимирской, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи.

Местные власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

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