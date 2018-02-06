Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Пресс-служба Киевсовета во вторник сообщила, что власти города рассмотрят петицию с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата, расположенную возле Десятинной церкви в Киеве.
"Принято к рассмотрению петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП Десятинного мужского монастыря на территории Нацмузея истории Украины", — говорится в сообщении.
Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.
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