Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Пресс-служба Киевсовета во вторник сообщила, что власти города рассмотрят петицию с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата, расположенную возле Десятинной церкви в Киеве.

В петиции сказано, что территория, на которой построена часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения и является памятником истории. Инициативу с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата поддержали 10,5 тысячи человек. Чтобы документ был передан на рассмотрение властей, его должны поддержать минимум 10 тысяч. Власти города рассмотрят инициативу в течение 90 дней. Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

"Принято к рассмотрению петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП Десятинного мужского монастыря на территории Нацмузея истории Украины", — говорится в сообщении.

Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи.

Местные власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

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