На балу в Москве соберут средства на реабилитацию попавшей в ДТП студентки

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Участники III студенческого бала Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) соберут пожертвования на реабилитацию попавшей под машину студентки университета, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ПСТГУ.

Бал состоится 11 февраля в Царском зале Измайловского Кремля и будет приурочен к юбилею поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин", вышедшей в свет 185 лет назад.

"На балу будет устроен сбор пожертвований на реабилитацию студентки факультета социальных наук ПСТГУ Анастасии Прониной", — рассказал РИА Новости организатор бала, проректор по социальной и миссионерской работе ПСТГУ священник Филипп Ильяшенко.

По его словам, в ноябре 2017 года Анастасию сбила машина.

"В результате аварии девушка получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице. Ей необходимо дорогостоящее лечение и реабилитация, поэтому было принято решение организовать на III студенческом балу сбор пожертвований на лечение Насти", — пояснил священник.

Как отметили в ПСТГУ, цель проведения бала – "повышение духовно-нравственного уровня студентов, приобщение студенческой молодежи к традициям отечественной культуры и классического бала".

Мероприятие пройдет при поддержке студии "Танец весны" и будет посвящено XIX веку, расцвету русской культуры конца александровской эпохи — периоду ампира.