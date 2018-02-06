УПЦ: "перформанс" в Киеве устроили с пятью канистрами горючего вещества

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают несостоятельными заявления о незаконном нахождении часовни УПЦ МП на территории Десятинного монастыря и призывают активистов решать все споры не поджогами, а в правовом поле, сообщил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины". В УПЦ МЦ приветствовали освобождение из-под ареста подозреваемых после "слов раскаяния".

В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

"Нельзя выражать свою гражданскую позицию общественно опасным способом. Если я считаю, что какая-то постройка незаконная, то я должен ее поджечь? Тем более, на сегодняшний день право собственности на это строение зафиксировано за религиозной общиной УПЦ. Соответствующая запись есть в Едином реестре прав на недвижимое имущество", — заявил Бахов, слова которого приводятся на сайте УПЦ.

Священнослужитель признал, что вокруг этой ситуации происходит много манипуляций в политическом поле и в СМИ. "Никаких фактов не приводится, звучат мнения отдельных людей, их предположения. Существует решение суда, которое вступило в законную силу. Если кто-то считает, что это незаконно, то имеет правовой способ это оспорить. В правовом государстве нужно доказывать свою позицию правовым способом", — напомнил глава юридического отдела УПЦ.

Комментируя заявления представителей некоторых политических и радикальных групп о том, что поджог часовни на самом деле был лишь "арт-мероприятием", "выражением определенной позиции двух архитекторов", Бахов задался вопросом: "если это "перформанс", то зачем им тогда аж пять канистр с легковоспламеняющимся веществом?"

По информации УПЦ, около 200 представителей радикальных организаций устроили 4 февраля у стен обители очередную акцию протеста, угрожая демонтировать храм, при этом поддержать насельников монастыря в этот же день пришло более 3 тысяч православных киевлян. Местные власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.