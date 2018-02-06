Премьер Сирии поблагодарил российских верующих за гуманитарную помощь

ДАМАСК, 6 фев — РИА Новости. Правительство Сирии и весь народ благодарны российским верующим за собранную и доставленную гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис.

Межрелигиозная делегация доставила в Сирию беспрецедентную по объемам партию гуманитарной помощи. Груз весом 77 тонн раздают нуждающимся в Дамаске и Алеппо. Кроме того часть груза была распределена в сирийских школах-интернатах для детей погибших военнослужащих.

"Ваш визит в таком составе является очень большим показателем того, что действительно российский народ заинтересован в диалоге и помощи нам", — заявил Хамис.

В то же время он отметил, что вклад христианских конфессий и мусульманских общин Сирии в восстановление страны. Это проявилось в том числе и в поддержке данной гуманитарной акции.

"Мы как религиозные деятели хотим укреплять союз между нашими народами конкретными добрыми делами", — заявил в свою очередь секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), который возглавляет делегацию.

Говоря о межрелигиозной гуманитарной акции, Игумнов поблагодарил за помощь министерство по делам вакуфов Сирии и "окормляемые им исламские общины" и Антиохийский патриархат за помощь в организации адресной раздачи гуманитарного груза. "С нашей стороны хочу сказать, что огромную помощь религиозным общинам России оказывают общественные организации, в том числе широко известное в Сирии Императорское православное палестинское общество (ИППО – ред.)", — добавил представитель Русской церкви.

Глава московского отделения ИППО Сергей Байдаков напомнил, что организация, начиная с 2013 года, отправляет в Сирию гуманитарные грузы. Эта работа, заверил он, будет продолжаться.

В то же время по словам референта администрации президента РФ Сергея Мельникова, за последние несколько месяцев после победы на террористами в Сирии российские власти "столкнулись с поистине всенародным движением по оказанию гуманитарной помощи". Это, по его словам, представители регионов России, конфессий и общественных организаций. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов объяснил это тем, что в России хорошо развито гражданское общество, которое вместе с властями "решает многие вопросы".

В свою очередь начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский обратил внимание на то, что "многие страны и политики" обещали помочь Сирии, но в итоге, в отличие от России, не сделали этого.

Представитель Центрального духовного управления мусульман России муфтий Тюмени Ильдар Зиганшин привел пример готовности российских верующих помогать сирийцам. "Когда мы собирали помощь, мусульмане в регионах России говорили, что готовы принять сирийских детей-сирот", — рассказал он.

В свою очередь викарий главы Новонахичеваньской епархии Армянской апостольской церкви архимандрит Погос Варданян и первый зампредседателя Духовного управления мусульман Дагестана Ахмад Кахаев заявили, что верующие ежедневно молятся "за своих братьев и сестер в Сирии".

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