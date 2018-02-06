Генконсул США в Екатеринбурге назвал странной традицию крещенских купаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер в интервью РИА Новости рассказал, что по состоянию здоровья не смог окунуться в прорубь в Крещение, но болел за коллег и друзей, которые это сделали.

Крещение, которое отмечается 19 января, является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.

"Недавно прошло Крещение – замечательный праздник. К сожалению, в связи с состоянием здоровья я сам не смог окунуться в прорубь, но активно болел за других сотрудников консульства и друзей из Ротари-клуба, которые это сделали. Вообще для американцев это довольно странная традиция – погружаться в ледяную воду посреди зимы. Но, тем не менее, Крещение — это очень хороший праздник", — сказал Картер.

Он отметил, что 15 лет назад окунался в прорубь в Крещение.

"Я уже сделал это 15 лет назад, когда мы были в Москве. Я окунался в прорубь на Москве-реке. И, надо сказать, что там условия были совсем другие – не такие хорошие, как здесь, в Екатеринбурге. Здесь была палатка, и был обогреватель, и довольно тепло. А в Москве мы просто окунались в прорубь, это было прямо посредине реки, а потом мы просто выходили на берег и стояли там под ледяным ветром. Это было очень трудно. Так что я считаю, что я это сделал, но сейчас уже по состоянию здоровья не буду повторять этот опыт", — отметил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.