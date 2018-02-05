Суд отпустил из-под ареста подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП в Киеве

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Киева отпустил из-под ареста двух подозреваемых в поджоге часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве, сообщает в понедельник агентство УНИАН.
Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца двух подозреваемых.
По данным агентства, суд удовлетворил ходатайства защиты и "применил меру пресечения в отношении подозреваемых в виде личной поруки депутатов и представителя ВС Украины". Кроме того, суд обязал подозреваемых сдать паспорта и другие документы, дающие им право въезда/выезда с Украины, а также обязал находиться в Киеве и без разрешения следователя не покидать город.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.