ДАМАСК, 4 фев — РИА Новости. Главы и представители религиозных общин России и Сирии обсудили в Дамаске проведение совместных акций помощи местным жителям.

Участники встречи подчеркнули, что с религиозными деятелями России впервые совместные вопросы обсуждали главы и представители всех конфессий Сирии.

В субботу делегация межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ прибыла в Сирию для проведения беспрецедентной по масштабам гуманитарной акции. Помощь, как подчеркнули представители рабочей группы, будет роздана жителям Сирии вне зависимости от того, какую религию они исповедуют. Средства на помощь были собраны российскими верующими.

"Когда заходит речь о помощи Сирии, любой россиянин сразу же хочет помочь. Люди только спрашивают, чем могут помочь. У нашего народа есть импульс оказать помощь. А религиозные общины умножают это стремление многократно", — заявил на встрече секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"От религиозных деятелей будет зависеть будущее Сирийской арабской республики. Данная акция имела беспрецедентный характер: в наших мечетях и храма собирали средства, чтобы оказать помощь сирийскому народу. Хотел бы засвидетельствовать о том, что ваша боль — наша боль, ваша радость — наша радость", — отметил в свою очередь глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Сирийское духовенство поблагодарило жителей России за оказываемую помощь. "Вы наша родня, вы у себя дома", — в ответ обратился к российским религиозным деятелям замминистра по делам вакуфов и религиозных объединений Сирии Ахмад Каббани.

Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (причем, по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.

В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).