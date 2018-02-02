Католики Европы намерены проповедовать среди мигрантов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Католическая церковь надеется на сохранение христианства в Европе, будет нести слово Божие мигрантам из мусульманских стран и оказывать им помощь, при этом стереотип об исламизации Европы настолько же нелеп, как и представление о гуляющих по Красной площади медведях, заявил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский.

"Рим – это вечный город. Он переварил многие культуры, многие цивилизации, в том числе варваров, и всех их христианизировал. Мы надеемся на то, что, несмотря на демографические проблемы и миграционные процессы, которые сейчас имеются в Европе, тем не менее, христианство там сохранится. И я здесь не склонен к пессимистическим выводам, поскольку Католическая церковь в католических странах говорит о своих проблемах открыто, например, о малом проценте практикующих христиан", — сказал Ковалевский.

По его словам, даже этот малый процент все равно на порядок больше количества активных христиан в других странах, а большинство католических епископов Европы твердо намерены идти с миссией к мигрантам с Ближнего Востока и из других неспокойных регионов.

"Проповедовать Евангелие можно по-разному. Необязательно сразу крестить мигрантов. Можно просто проповедовать общечеловеческие евангельские ценности. Принять нуждающегося из милосердия и есть такая ценность", — добавил представитель католической общины.

Он также считает стереотип о "мусульманском будущем" Европы таким же нелепым, как сведение католической традиции к готическим соборам, а представлений о России — к медведям на главной площади столицы.

"Римская идея заключалась в том, чтобы сделать из варваров подобных нам. Но здесь уместно вспомнить слова папы Франциска о том, что христианство есть религия мигрантов. История христианства началась с бегства святого семейства. И церковь наша всю свою историю странствует по миру", — отметил, в свою очередь, историк-ватиканист Алексей Юдин.