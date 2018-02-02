Пресс-секретарь патриарха: визит папы Римского в Россию не обсуждается

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, равно как и возможный визит последнего в Россию, не являются предметом обсуждения в рамках межцерковного диалога, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.

"Тема подобного визита не обсуждается в контексте двусторонних контактов между Русской Церковью и Католической Церковью, приоритетом являются активные совместные усилия по поддержке христиан в страдающих регионах, прежде всего на Ближнем Востоке, защита нравственных ценностей в обществе, поддержка семейных ценностей, миротворчество, различные стороны сотрудничества в академической сфере", — сказал священнослужитель.

Двенадцатого февраля исполняется два года с момента исторической встречи патриарха и папы в международном аэропорту Гаваны. Выступая на посвященной годовщине исторического саммита пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский отметил, что не видит возможности приезда папы Римского в Россию из-за "неготовности общества".

В свою очередь, в представительстве Ватикана в Российской Федерации прокомментировать высказывание Ковалевского отказались.