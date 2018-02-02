В Казани мусульмане и православные сойдутся в волейбольном матче

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сборные команд Татарстанской митрополии и Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) проведут 5 февраля волейбольный матч в рамках проведения Недели гармоничных межконфессиональных отношений.

Как сообщили в пятницу РИА Новости в ДУМ РТ, состязания в таком формате стали традицией для Татарстана и организуются ДУМ РТ и Татарстанской митрополией с целью сохранения и развития дружественных взаимоотношений между представителями разных религий.

"Подобный формат позволяет формировать в молодежной среде нашу открытость. Мы стремимся к разного рода сотрудничеству между духовными центрами, доказательством этому станет очередные соревнования", — сообщили РИА Новости в ДУМ РТ.

Советник муфтия РТ по шариатским вопросам Булат Мубараков во время видеомоста Москва – Казань – Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященному Неделе гармоничных межконфессиональных отношений, отметил, что "хоть волейбол предполагает обязательный выигрыш одной команды, это не значит, что будут проигравшие".

"Я желаю обеим дружинам показать яркую игру, пусть победит сильнейший. Несомненно, проигравшей команды в этом матче не будет, а будут только победители, потому что в данном случае действует олимпийский принцип "Главное не победа, главное – участие". Надеемся, что в будущем мы организуем настоящий турнир с участием команд и других конфессий", — сообщил РИА Новости из Мекки муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, совершающий малый хадж по личному приглашению короля Саудовской Аравии.