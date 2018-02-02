Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Конкретные действия, осуществленные после исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском, должны были развеять опасения верующих обеих церквей, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров, остаются актуальными — на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой. В то же время множество верующих выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей.

По словам Игумнова, верующие приводят в основном следующий аргумент: "А что, если общаясь с католиками, мы перестанем быть православными". "Но, дорогие друзья, если мы являемся православными, как мы перестанем ими быть, соприкасаясь с кем бы то ни было. Мы можем только обогатиться, обогатить наших коллег, партнеров и сделать что-то общее полезное доброе дело и лучше понять самих себя", — замечает он.

По его словам, православные верующие не должны замыкаться в своем сообществе. В противном случае, это приведет "к потере самоидентичности".

"Наверное, два года после Гаваны показали, что эти страхи, которые зачастую умышленно навязывались по поводу того, что что-то странное и неправильное происходит в связи со встречей папы и патриарха, должны были развеяться. Совершенно очевидно, для чего была гаванская встреча, какие договоренности были заключены и как они реализуются. Наши конкретные дела, на мой взгляд, об этом свидетельствуют. Именно потому так важно давать оценку каждому этапу, прошедшему с гаванской встречи", — пояснил он смысл мероприятий, которые РПЦ и Ватикан устраивали 12 февраля прошлого года в Фрибурге, а в этом году в тот же день проведут в Вене.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский согласен с представителем РПЦ. По его словам, католическая община России восприняла встречу папы и патриарха, "естественно, с воодушевлением". Он напомнил о критике встречи со стороны главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, который на следующий день после встречи в Гаване заявил, что Ватикан поддерживает "агрессию России против Украины".

"Эти страхи уже, насколько я могу судить, неактуальны" Сама жизнь показала, что целью встречи не было "сдать Украинскую грекокатолическую церковь". Эти страхи были не обоснованы. Тем более папа Франциск очень хорошо знает украинскую византийскую и католическую культуру", — пояснил Ковалевский.