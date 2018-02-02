Российские католики не считают возможным визит папы Римского в страну

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российское общество не готово к визиту главы Римско-католической церкви, поэтому встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла в России пока не представляется возможной, заявил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский.

"Вопрос "когда папа приедет в Россию" давно подспудно звучит. Мое частное личное мнение — я не вижу сейчас возможности приезда папы Римского в Россию, поскольку считаю, что наше общество пока к этому не готово, зачем торопить события? То, что дипломаты говорят, я скажу простым понятным языком. Сейчас нам стоит только молиться об этом, я призываю к этому и нашу общину, и православных братьев. Такая встреча безусловно пошла бы на пользу российскому обществу, но не думаю, что сегодня", — сказал Ковалевский.

Встреча предстоятелей Католической и Русской православной церквей произошла два года назад в Гаване. По мнению секретаря конференции епископов, сам факт ее проведения не означает того, что "все отношения автоматически стали безоблачными, а все проблемы решены", но создана фундаментальная база для ежедневной работы.

"Встреча папы Римского и патриарха Московского и всея Руси открыла дверь, сняла психологический барьер в межцерковных отношениях, который существовал. Дальше работа. Нужно работать, исполнять то о чем мы договорились и только потом рассуждать о дальнейших шагах, в том числе и встречах", — в свою очередь, отметил руководитель Секретариата по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).