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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Малофеев: санкции помешали создать исторические парки в Крыму и Подмосковье

09:2702.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКонстантин МалофеевКонстантин Малофеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российский бизнесмен Константин Малофеев сообщил в интервью РИА Новости, что санкции со стороны ЕС и США, введенные против него в 2014 году, не оказали сильного влияния на его деятельность, однако некоторые проекты пришлось заморозить. В том числе, не удалось осуществить планы по созданию исторических парков в Крыму и Подмосковье.

"Безусловно, санкции оказали определенное негативное воздействие на бизнес-среду, главным образом, ограничив возможности на реализацию совместных проектов с зарубежными партнерами. Но поскольку мои действующие бизнес-проекты сосредоточены на территории России, в целом я не могу сказать, что санкции оказали значимый негативный эффект", — заявил бизнесмен.

Вместе с тем, из-за ограничений со стороны ЕС Малофееву пришлось заморозить проект по созданию исторических парков в Подмосковье и Республике Крым, посвященных истории России. Дело в том, что его планировалось реализовать совместно с известным историческим парком "Пюи дю Фу" (Puy du Fou) во Франции. "В рамках реализации сотрудничества были подготовлены концепции и полные проекты двух постоянных спектаклей. Один – под открытым небом, второй – в закрытом помещении, каждый рассчитан на единовременный охват 5000 зрителей", — рассказал Малофеев.

Однако в связи с введением Евросоюзом санкций в отношении Крыма и лично Малофеева власти Франции запретили парку продолжать сотрудничество. "Таким образом, знаковый для России и Франции совместный проект был сорван по вине Евросоюза. Общий объем инвестиций на создание парков оценивался в 22 миллиарда рублей", — сказал бизнесмен.

Кроме того, Малофеев, который более десяти лет занимается благотворительностью, отметил, что в сфере меценатства в России "гораздо более заметный эффект в изменении положения дел и морального климата, может принести, например, лоббирование правильного законодательства". Это, по его мнению, куда действеннее, чем "адресная помощь конкретным детским домам или другим уязвимым группам".

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, планирует ли в ближайшее время его Фонд Василия Великого принесение какой-нибудь православной святыни в пределы РФ (как это было, например, с принесением Даров Волхвов в 2014 году), Малофеев подчеркнул, что сама такая возможность – чудо. "А чудо нельзя планировать. О нем можно только молиться и верить. И я верю, что у нашего фонда появится такая возможность вновь", — отметил он.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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deniszasimovich
Ничего не имею против исторических парков, но 22 ярда на такого рода благотворительность, как то сомнительно. На эти деньги, например, можно расселить из ветхого жилья 11000 семей, или газифицировать несколько н.п., или мост построить. Разве парк важнее бытовых условий простых людей?
10:04
02.02.2018
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