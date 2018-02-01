Единственную в мире деревянную синагогу передали еврейской общине Томска

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Торжественная передача деревянной "кантонистской" синагоги еврейской общине Томска состоялась в четверг, в ней принял участие главный раввин России Берл Лазар, мэр города Иван Кляйн и раввин Леви Каменецкий, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.

"Мы сегодня стоим на пороге и буквальном, и в переносном смысле события, которое долго будут еще оценивать наши потомки. Сегодня событие историческое, и событие справедливости, когда Томск передает ключи для воссоздания единственной в мире солдатской синагоги. Еврейская община в этом здании не планирует разместить синагогу, здесь будет центр толерантности. Я думаю, что это хорошо, так как Томск сам по себе толерантный город. В Томске живут представители 140 наций и народностей, здесь представлены все конфессии России, и от этого событие приобретает дополнительное значение", — приводит пресс-служба слова мэра Томска.

По словам Берла Лазара, возвращение синагоги – это уникальное событие, которое войдет в историю российского еврейства.

"Сегодня на наших глазах произошло настоящее чудо. Синагога, построенная солдатами, оставшимися верными своей вере, несмотря на все сложности армейской службы, возвращена общине. Это яркое свидетельство силы веры и того, что героизм тех дней не пропал зря", — отметил раввин.

После этого в синагогу вернули древний свиток Торы, который поколениями хранился в одной из семей общины с тех пор, как синагога была закрыта. Кроме того, Берл Лазар и Иван Кляйн подписали соглашение о взаимодействии по созданию центра толерантности в здании синагоги. Подписанный документ гласит, что еврейская община Томска при содействии главного раввина России берет на себя обязательства по сохранности, реставрации, восстановлению и поддержанию историко-культурной ценности здания.

"Солдатская синагога"

Под руководством Цама в 1872 году в Томске сначала появилась молитвенная школа для военных, а в 1906 году она превратилась непосредственно в синагогу. Это произошло после того как здание сильно повредил пожар.

"Солдаты, борясь с последствиями происшествия, сделали строение больше – и в ширину, и в высоту. Теперь на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба – свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой", — рассказали в пресс-службе главного раввина России.