Патриарх предостерег духовенство от дебатов в стиле Сванидзе и Шевченко

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в девятую годовщину своей интронизации (вступления на патриарший престол) обратился к духовенству Русской православной церкви (РПЦ) с призывом ответственно относиться к публичным выступлениям, которые могут закончиться рукоприкладством и бросить тень на православие.

После торжественного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх произнес проповедь, в которой, в частности, коснулся вызовов, связанных с научным прогрессом. По его мнению, перед лицом новаций, которые несут в себе опасность не только для сохранения веры, но и для "будущего рода человеческого", у Церкви должна оставаться способность "давать мудрые и спасительные комментарии" по отношению к тому, что происходит в мире. Но зачастую на этом пути священнослужители совершают ошибки, отметил патриарх.

"Мне приходится знакомиться с отдельными высказываниями отдельных священников, которые претендуют на популярность, влияние, но которые менее всего озабочены тем, чтобы их слово отражало предание Церкви и ее веру. И потому каждый священник, пытаясь комментировать какие-то события в жизни, особенно явления, касающиеся жизни огромного количества людей, должен быть очень уверен в том, что его слова и есть слова Церкви", — убежден патриарх Кирилл.

Он призвал "ничего не говорить сгоряча", особенно в рамках теледебатов или других публичных выступлений, во время которых нет времени на обдумывание формулировок, а главная задача заключается в том, чтобы "сказать похлеще и посильнее, чем противник".

"Мы знаем, чем это заканчивается — уважаемые люди начинают драться. В контексте таких дискуссий лучше промолчать, чем сказать что-то, что падет тенью на Церковь", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Во вторник, 30 января, в студии радиостанции "Комсомольская правда" во время эфира произошла драка между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Оба гостя участвовали в передаче, на которой обсуждался вопрос, "считать ли сталинизм болезнью".