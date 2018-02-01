Путин встретится с патриархом Кириллом в день годовщины интронизации

Президент РФ В. Путин принПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. архивное фотоимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ

Президент РФ В. Путин принПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. архивное фотоимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В храме Христа Спасителя он поздравит патриарха всея Руси Кирилла с днем интронизации… Традиционно они беседуют, вы знаете, что президент и патриарх поддерживают регулярные контакты", — сказал Песков журналистам.

День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник. Патриарх Кирилл в это утро по традиции совершает праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители.