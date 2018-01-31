Муфтий Москвы надеется, что "вместе с патриархом" откроет новую мечеть

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Возможный визит предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытие новой мечети поспособствует установлению большего взаимопонимания между двумя традиционными конфессиями, заявил председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.
Он добавил, что по его ощущениям сегодня "каждый закрылся внутри своей общины и своих забот", а уровень взаимодействия между конфессиями ниже, чем десять лет назад. Он признался, что к нему поступает большое количество жалоб от верующих на то, что их упрекают в принадлежности к исламу и подозревают в "терроризме".
"Нам очень не хватает взаимодействия, взаимопонимания и взаимной любви. Поэтому мы должны ставить перед собой некоторые общие проекты, где мы выступим с едиными целями и вместе их реализуем", — подчеркнул Аляутдинов.