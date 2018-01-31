Муфтий Москвы надеется, что "вместе с патриархом" откроет новую мечеть

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Возможный визит предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытие новой мечети поспособствует установлению большего взаимопонимания между двумя традиционными конфессиями, заявил председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Как муфтий Москвы я надеюсь, что однажды мы вместе с нашими друзьями и братьями, православными иудеями, возможно, с патриархом откроем очередную мечеть. К сожалению, этого пока не происходит, мечетей очень мало, культурных центров мало, и порой причина этого кроется в непонимании со стороны общества. Зачастую выделяется земля, но представители определенных взглядов и определенных религий выступают против строительства, из-за недостаточного понимания того, что есть ислам и кто такие мусульмане. Дай бог, вместе с патриархом мы мечеть в Москве откроем", — сказал в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представитель мусульманской общины.

Он добавил, что по его ощущениям сегодня "каждый закрылся внутри своей общины и своих забот", а уровень взаимодействия между конфессиями ниже, чем десять лет назад. Он признался, что к нему поступает большое количество жалоб от верующих на то, что их упрекают в принадлежности к исламу и подозревают в "терроризме".

"Нам очень не хватает взаимодействия, взаимопонимания и взаимной любви. Поэтому мы должны ставить перед собой некоторые общие проекты, где мы выступим с едиными целями и вместе их реализуем", — подчеркнул Аляутдинов.