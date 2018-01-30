В храме, где служил Великанов, были готовы помочь спасенному им бездомному

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В храме Всемилостивого Спаса в московском Митино были готовы оказать любую помощь бездомному, которого ценой своей жизни спас алтарник Георгий Великанов, но подобного желания тот пока не выразил, сообщили прихожане храма РИА Новости.

По имеющимся сведениям, трагедия произошла 25 января на железнодорожной станции Красногорская. Алтарник вытащил оказавшегося на рельсах бездомного на платформу, но сам был сбит поездом. Великанов был первым пресс-секретарем православной службы помощи "Милосердие", соболезнования в связи с его гибелью выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископ Пантелеимон (Шатов).

Как сообщила в среду пресс-служба "Милосердия", мужчина по имени Михаил пришел в митинский храм, откликнувшись на повешенное прихожанами на месте трагедии объявление. Он принес сотовый телефон Георгия и рассказал, что будет общаться со следователем. При этом, по словам прихожан, мужчина, как и в день трагедии, был нетрезв.

"Человек до сих пор пьет, ему несколько все равно, что происходит. Рассказывает небылицы о том, что его никто не спасал и под поезд не толкал. У нас были готовы оказать ему любую помощь, но нужно, чтобы человек сам этого захотел. А ему пока все "по барабану", — уточнил собеседник агентства.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По версии, которая была озвучена в первый день после трагедии, бездомный шел по рельсам и не слышал звука приближающегося поезда. Однако очевидцы считают, что тот мог намеренно броситься под поезд, не получив от Георгия подаяния.

"У Гоши были внутренние переломы, повреждены все внутренние органы, но видимых повреждений, как если бы его сбил поезд, нет", — рассказал РИА Новости один из прихожан, близко знавший погибшего. Сумка Георгия, по его словам, после инцидента осталась лежать на платформе Красногорская.

Предстоятель Русской церкви в своем соболезновании назвал поступок Великанова "ярким примером жизни современного христианина". "Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность, ибо он исполнил таким образом заповедь Христа: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", говорится в тексте, распространенном пресс-службой Московской патриархии.