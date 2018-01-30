Православные подерутся в честь святого, не поддержавшего войну

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В подмосковном Пушкино в пятницу состоится торжественная церемония открытия VIII Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Равноапостольного Николая Японского", в программу мероприятия входят войдут состязания по каратэ, самбо и ММА, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"В программе открытия Кубка парад участников, приветственные слова почетных гостей, показательные выступления и вручение ежегодной премии Российского Союза Православных Единоборцев. В фестивале будут представлены более 22 видов спорта, участие в нем примут около 3 500 спортсменов и 30 000 зрителей", говорится в сообщении.

Архиепископ Николай, прославленный в лике равноапостольных святых, основал Православную церковь в Японии. Уроженец Смоленской губернии, он случайно увидел объявление о вакантной должности настоятеля храма при русском посольстве в Хакодате. По свидетельствам современников, будущий святитель не придал ему особого значения, но спустя некоторое время понял, что должен оказаться там, причем в монашеском сане. В июне 1861 года он прибыл в Японию.

"Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи", вспоминал потом святитель. Первым обращенным им в православие японцем стал бывший самурай, захотевший убить проповедника – он считал, что христианство может послужить средством для захвата страна иностранцами.

© Фото : Public domain Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год © Фото : Public domain Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год

С началом русско-японской войны он перестал принимать участие в публичных богослужениях, так как, по собственным словам, не мог молиться за "победу Японии над моим собственным народом", Тем не менее, святитель призывал японских христиан идти в сражение без ненависти, помнить о том, что Небесное отечество важнее земного, и каждый день молился о "скорейшем восстановлении нарушенного мира". Святой Николай прекратил переписку с Россией и посвятил себя работе над книгами и заботе о военнопленных, общее число которых превышало 70 тысяч человек.

Его труды оценил император Николай II. "Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви", — писал архиепископу русский самодержец. Разрешение на захоронение пастыря в Токио дал лично японский император.

Как говорится в сообщении Синодального отдела, фестиваль в Пушкино станет одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и будет посвящен сохранению памяти святого равноапостольного Николая.

