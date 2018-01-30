Железобетонный воинский храм откроют в Москве в год столетия армии России

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пятикупольный железобетонный храм в честь праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове, рассчитанный на 500 прихожан и построенный в традициях владимиро-суздальской архитектуры, сдадут в эксплуатацию в феврале, в столетие Российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Госдумы, советника по строительству Патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина.

"Главная особенность храма Федора Ушакова даже не в удачном проекте, а в том, что он возведен по технологиям, пока что не имеющим аналогов в Москве. Каркас храма собран из сборного железобетона, специально изготовленного на заводе. Такая технология позволила не только значительно сократить срок строительно-монтажных работ, но и повысить их качество – заводское изготовление конструкций более надежно", — приводит пресс-служба слова Ресина.

На храме по периметру здания расположены четыре больших фризовых панели в виде кокошников, каждый кокошник весит девять тонн. Внутренняя отделка храма завершена, идут работы по росписи сводов и стен алтаря. Смонтирован уникальный каменный резной иконостас, сейчас он заполняется иконами. Храм декорирован лепниной, установлено около 900 навесных элементов, лепнин, полуколонн, и других архитектурных деталей, дополнили в пресс-службе.

"В этом году будет отмечаться 100-летие Российской Армии. Эта дата придала особый импульс в строительстве величественного воинского храма", — отметил депутат.