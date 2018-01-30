Более 500 детей со всей России примут участие в олимпиаде "Аксиос" в ПСТГУ

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Более 500 детей со всей России примут участие в ХIII многопрофильной олимпиаде "Аксиос" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), очный тур которой пройдет 4 февраля для школьников 6-11 классов, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПСТГУ.

По словам организатора и руководителя олимпиады "Аксиос" Ирины Артамкиной, главная задача интеллектуального состязания — пробудить в школьниках интерес к более глубокому изучению достижений науки и культуры.

"Впервые в этом году проводится олимпиада по географии. Кроме этого, ежегодная олимпиада включает еще 14 традиционных профилей, среди которых — основы христианства, история, история искусств, живопись (рисунок), музыкальное искусство, литература, русский язык, церковнославянский язык, английский язык, обществознание, социология, экономика, педагогика и математика", — сказала Артамкина.

Она отметила, что школьников ждут интересные нестандартные вопросы и задания, которые помогут им по-новому взглянуть на привычные школьные предметы.

Многопрофильная олимпиада ПСТГУ "Аксиос" проводится ежегодно с октября по май и включает два независимых тура: очный и заочный. В олимпиаде может участвовать любой школьник 6-11 класса независимо от участия в предыдущих турах. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных школьных программ. Участие в олимпиаде учитывается при поступлении в ПСТГУ. Победители и призеры профилей "Литература" и "Обществознание", включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), получат льготы при поступлении в вузы.