В ОБСЕ обеспокоены безнаказанными акциями радикалов против храмов в Одессе

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине встревожены акциями радикалов против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одесской области, при этом ни один из 19 случаев ограблений и осквернений храмов в 2017 году не был раскрыт, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
По информации Одесской епархии УПЦ МП, в ходе прошедшей встречи руководства епархии с делегацией СММ представитель ОБСЕ Арам Арутюнян отметил, что "в начале января в Одессе произошло несколько резонансных событий, связанных с провокациями, направленными против Одесской епархии, которые не могут не вызывать тревогу". Это, в частности, акция радикалов у Спасо-Преображенского кафедрального собора, появление провокационных листовок на храмах и монастырях в центре Одессы.
"Отец Евгений обратил особое внимание международных наблюдателей на активизацию провокаций против Украинской православной церкви в Одесской области весной 2017 года, когда угрозы в социальной сети Facebook в адрес канонического православия на Одесской земле стали претворяться в жизнь: были совершены акты вандализма и осквернения храмов, верующим угрожали, расклеивали провокационные листовки. С особым цинизмом и кощунством был осквернен Покровский храм города Черноморска", — говорится в пресс-релизе.
Представитель наблюдательной миссии Ева Гмелин, в свою очередь, подчеркнула, что "будет объективно информировать ОБСЕ о религиозной ситуации в Одесской области", отмечается в пресс-релизе.