В ОБСЕ обеспокоены безнаказанными акциями радикалов против храмов в Одессе

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине встревожены акциями радикалов против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одесской области, при этом ни один из 19 случаев ограблений и осквернений храмов в 2017 году не был раскрыт, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.

СММ ОБСЕ действует на Украине с марта 2014 года и насчитывает более 500 наблюдателей, которые изучают ситуацию во всех областях Украины. В Одессе находятся 10 сотрудников миссии.

По информации Одесской епархии УПЦ МП, в ходе прошедшей встречи руководства епархии с делегацией СММ представитель ОБСЕ Арам Арутюнян отметил, что "в начале января в Одессе произошло несколько резонансных событий, связанных с провокациями, направленными против Одесской епархии, которые не могут не вызывать тревогу". Это, в частности, акция радикалов у Спасо-Преображенского кафедрального собора, появление провокационных листовок на храмах и монастырях в центре Одессы.

В свою очередь секретарь Одесской епархии протоиерей Евгений Гутьяр подробно проинформировал наблюдателей ОБСЕ об этих и других событиях, нарушающих межконфессиональный мир и сеющих религиозную вражду в регионе.

"Отец Евгений обратил особое внимание международных наблюдателей на активизацию провокаций против Украинской православной церкви в Одесской области весной 2017 года, когда угрозы в социальной сети Facebook в адрес канонического православия на Одесской земле стали претворяться в жизнь: были совершены акты вандализма и осквернения храмов, верующим угрожали, расклеивали провокационные листовки. С особым цинизмом и кощунством был осквернен Покровский храм города Черноморска", — говорится в пресс-релизе.

Гутьяр с сожалением констатировал, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов в Одесской области не было раскрыто, виновники не понесли наказания, хотя в каждом случае на место преступления вызывалась полиция. Священник также выразил надежду, что "внимание к затронутым на встрече проблемам столь авторитетной международной организации, как ОБСЕ, а также выводы ее наблюдателей будут способствовать снижению напряженности вокруг Украинской православной церкви в регионе".

Представитель наблюдательной миссии Ева Гмелин, в свою очередь, подчеркнула, что "будет объективно информировать ОБСЕ о религиозной ситуации в Одесской области", отмечается в пресс-релизе.