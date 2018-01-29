СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. В главном медиацентре Сочи, где 30 января пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии, заканчиваются последние приготовления к форуму, передает корреспондент РИА Новости.

Для делегатов конгресса, который соберет в Сочи свыше 1600 сирийцев, предусмотрены большой зал, несколько комнат для переговоров, а также четыре отдельных молитвенных зала для мусульман и христиан.

В медиацентре также будет работать пресс-центр. Он включает в себя рабочую зону СМИ, комнаты для интервью, точки для пресс-подходов, брифинг-залы. Для журналистов будет организован ресторан, а также будет действовать молитвенная комната.

Главный медиацентр Сочи, который был построен к Олимпийским играм 2014 года, а сейчас используется для крупных форумов, украшен сирийскими флагами и плакатами на синем и зеленом фоне, на которых на трех языках — арабском, русском и английском — написан главный слоган конгресса — "Мир народу Сирии".

Форум стартует в Сочи 29 января, в этот день приедет большая часть его участников и будут идти подготовительные мероприятия. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В программе конгресса запланированы пленарное заседание и торжественный ужин, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Для обеспечения работы журналистов на площадке проведения конгресса организован пресс-центр, "оснащенный всеми необходимыми техническими средствами и логистической инфраструктурой". На территории пресс-центра предусмотрено питание для журналистов. 29 и 30 января он будет работать до 9 часов вечера.

При этом сам конгресс, по информации РИА Новости, пройдет в здании бывшего Главного медиацентра сочинской Олимпиады, площадь которого превышает 158 тысяч квадратных метров. В 2014 году на территории медиацентра смогли одновременно работать несколько тысяч журналистов.