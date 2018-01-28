"На суд последнего дня": наступает время подготовки к Великому посту

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Православные верующие уже в это воскресенье — с Недели о мытаре и фарисее — начинают настраиваться на великопостное время. Эти три недели перед самым продолжительным и строгим из всех многодневных постов так и называются — приготовительные (последняя из них в народе известна как Масленица). О том, почему существует такая традиция и в чем смысл "великопостной триоди", — в материале РИА Новости.

"В чем характерная особенность времени поста? Это время воздержания, время покаяния, молитвы, какого-то духовного делания. И так же, как всякое наше серьезное дело, мы должны прежде обдумать, что и как будем делать, чтобы все сделать правильно, — так и здесь. Церковь подсказывает нам, что от нас требуется, как себя настроить на это время", — говорит настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, протоиерей Михаил Потокин.

Покаяние Закхея, мытаря и блудного сына

Главный смысл и отличие подготовительных седмиц (недель) — в евангельских чтениях во время воскресных богослужений, которые посвящены какому-то событию, связанному с жизнью и проповедью Иисуса Христа. Отсюда и названия недель: Неделя о мытаре (сборщике податей. — Прим. ред.) и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде.

Многие священнослужители выделяют еще Евангелие о Закхее, которое читают в храмах за месяц до начала Великого поста, и присоединяют Неделю о Закхее к "великопостной триоди".

"Евангелие о Закхее рассказывает нам о самом плохом человеке в городе Иерихоне — Закхее, который был начальником мытарей, то есть, будучи коллаборационистом, собирал с собственных соотечественников подати для язычников-оккупантов. Евангелие о мытаре и фарисее повествует о самом плохом прихожанине Иерусалимского храма — мытаре. А Евангелие о блудном сыне — о самом слабом звене в семье", — объясняет клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.

По его словам, композиционно все эти евангельские истории взаимосвязаны и подводят верующих к Великому посту, обозначая его главную тему и назначение.

"Воскресные евангельские чтения предлагают нам темы для их седмичного (на протяжении всей недели. — Прим. ред.) осмысления. И первая группа тем — о Закхее, мытаре и фарисее и блудном сыне — как бы сообщает нам: если мы — худшие жители города, самые плохие прихожане и самые слабые звенья в собственных семьях, то Великий пост — самое время нам положить начатки покаяния, так как главная цель и назначение любого поста — покаяние и молитва", — говорит отец Олег.

Сегодня в православных храмах читают отрывок из 18-й главы Евангелия от Луки. Сборщик податей зашел в храм помолиться, но "не смел даже поднять глаз на небо" и, "ударяя себя в грудь", просто говорил: "Боже! Будь милостив ко мне, грешнику". Рассказывая о нем, Христос говорит, что этот мытарь "пошел в дом свой оправданным более, нежели" гордый фарисей, который, стоя там же в храме, благодарил Бога за то, что он соблюдает его установления и "не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь".

Все упомянутые герои новозаветных историй каялись в своих жизненных проступках, показывая пример самокритичности и смирения, и в конце концов получали прощение от Бога.

Объясняя эти евангельские притчи, протоиерей Михаил Потокин подчеркивает, что "глубина любви Божией к человеку неизмерима, несопоставима с человеческими понятиями", такими как справедливость, воздаяние, "чистилище". Принцип "сколько ты сделал плохого — столько ты должен и пострадать" здесь не действует: Бог — это "бесконечно любящий Отец".

Страшный суд и прощение

Следующая группа воскресных чтений — о Страшном суде и прощении — напоминает верующим: "мы должны прощать прежде всего потому, что и сами нуждаемся в прощении", продолжает протоиерей Олег Стеняев. Воскресенье, обозначенное в святцах как "Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье", завершает подготовительный период в Великому посту.

В притче о Страшном суде Иисус Христос рассказывает ученикам, что после кончины мира Господь поставит "по правую руку" тех людей, кто как-то помогли Ему, когда Он был нищим, в темнице, в больнице или еще в какой-то нужде, а "по левую руку" — тех, кто не оказали Ему никакой милости. И первые пойдут в Царство Небесное, а вторые — во "тьму внешнюю". При этом Спаситель поясняет: "Если вы сделали это для ближних, то сделали это Мне".

Глава информационно-издательского отдела Саратовской епархии, игумен Нектарий (Морозов) в одной из своих проповедей, посвященных этому евангельскому чтению, заметил, что на Страшном суде человека будет судить не столько Господь, сколько — в свете Божества — его собственная совесть, которая "либо оправдает, либо обличит его".

"Каждый раз, когда наступает Неделя о Страшном суде, я вслушиваюсь в Евангелие за Божественной литургией, и меня словно впервые поражает мысль: желая представить образ этого суда своим ученикам, Господь указал, по сути, только на одну причину оправдания или осуждения: на отношение к ближнему. Это не значит, разумеется, что других причин <…> быть не может. Это свидетельствует лишь о том, что данная — важнее всех прочих", — отметил игумен Нектарий.

В последнее же воскресенье перед Великим постом Церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая после того, как они нарушили заповедь Бога не есть с дерева познания добра и зла и отказались в этом покаяться. Протоиерей Михаил Потокин обращает внимание на то, что до грехопадения отношения человека с Богом строились не по принципу "пенитенциарной системы", а были основаны на взаимном доверии.

"Если подумать по-человечески: ну что стоило оградить это дерево? Ведь как у нас запрещают куда-то входить? Дверь поставят, забор, проволокой обнесут, ров ископают… Нет, здесь такого не было — был свободный доступ, понимаете? Да, тебя просили: сделай так, не ешь, послушай Меня. Но при этом свобода человека не была ограничена. Пожалуйста — вот, бери, дерево рядом растет. И человек фактически это доверие предал", — замечает отец Михаил.

Символично и то, добавляет он, что, попробовав от "древа познания", человек спрятался. Потеряв доверие, он сразу стал чужим Богу — от близких не прячутся. И Прощеное воскресенье — когда все верующие просят прощения друг у друга — как раз восстанавливает это утраченное доверие, в том числе в отношениях человека и Бога.

К теще на блины — а затем пост

Две из подготовительных недель называются "сплошными", когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам, — это Неделя о мытаре и фарисее и Масленица. Правда, Масленичная неделя отличается тем, что на мясо уже наложен запрет.

Как объясняет протоиерей Олег Стеняев, это делается для того, чтобы вхождение в пост было плавным и каждый соизмерял свои силы и возможности. "Человеческий организм как бы в щадящем режиме вводят в Великий пост: сначала такая послабляющая седмица, потом обычная, потом "мясопустная" — когда к теще на блины ходили, а потом уже пост".

При этом даже строгие церковные каноны допускают, что есть люди, которые не могут поститься, к примеру, по состоянию здоровья. И они просто должны выбрать для себя какую-то другую форму поста, например не смотреть развлекательные программы или не сидеть с утра до вечера в соцсетях.

"Я знал одного мальчика, у которого были проблемы со здоровьем и которому врач категорически запрещал поститься, — вспоминает отец Олег. — Я ему сказал: ты должен найти свою форму поста. А мы все время его заставали за тем, что он жевал жвачку. Даже когда он шел на причастие, он ее за ухо приклеивал, и приходилось смотреть — неужели у него опять там жвачка? И он говорит: я решил на время поста отказаться от жвачки. И мы всем приходом видели, что он действительно не жует. Некоторые недоверчиво за ухо ему заглядывали — нет ничего! И мы понимали, что это настоящий подвиг. Это настоящий, серьезный пост".

Во время поста супруги должны еще воздерживаться от интимных отношений. Правда, апостолы в своих посланиях предупреждают, что это возможно только по взаимному согласию. Если же его нет, то и никаких ограничений здесь быть не может.

"В монастырях была такая икономия (принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. — Прим. ред.): если братья замечали, что кто-то очень унывает во дни поста, ему благословляли выпить "красовулю". Это такая чаша: половина в ней — красное вино, а половина — кипяток. И вот он пил, и ему как-то так полегче становилось, потеплее… То есть всегда по-человечески, по-доброму отношение — и вводим во время поста не сразу, не резко, и подсказываем человеку, как в какой ситуации ему себя вести", — добавляет Стеняев.

Известный проповедник, протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983) в своей книге "Великий пост" обращал внимание на то, что Церковь показывает "глубокое психологическое прозрение человеческой природы".

"Зная недостаточную сосредоточенность и ужасное "омирщвление" нашей жизни, Церковь знает и нашу неспособность быстро измениться, перейти от одного духовного переживания к другому. Поэтому задолго до начала настоящего подвига поста Церковь обращает наше внимание на его важность и призывает к размышлению о его значении", — замечал Шмеман.