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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В России появится первый памятник героям сопротивления в концлагерях

15:2726.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЕврейский музей и центр толерантностиЕврейский музей и центр толерантности
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве планируется установить первый в России монумент, посвященный узникам-героям сопротивления в фашистских концлагерях, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

"В этом году у нас планируется особенное действие, связанное с закладкой памятника героям сопротивления в гетто и концлагерях", — сказал Борода. Он уточнил, что закладка первого камня состоится в понедельник 29 января.

Монумент будет находиться на территории Еврейского музея и центра толерантности. Камень, как пояснил Борода, привезли с места расстрела евреев в Любавичах Смоленской области. Это будет "символический камень, а не часть монумента".

"Мы проводили анализ и обратили внимание, что нигде по сути не были отмечены герои сопротивления, которые организовывали побеги, восстания и всячески сопротивлялись фашистам", — пояснил глава ФЕОР. Конкурс на создание монумента будет открыт в день закладки первого камня.

Самым известным эпизодом сопротивления в концлагерях во время Второй мировой войны является восстание в концлагере Собибор. Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с 15 мая 1942 по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Восстание в Собиборе 14 октября 1943 года стало единственным успешным из всех подобных попыток узников нацистских лагерей. Его возглавлял советский офицер Александр Печерский.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валентина Сиваева
Давно пора! Очень замечательная инициатива. Ведь роль советских узников, сбежавших из лагерей смерти в Движении Сопротивления во Франции до сих пор достойно не отражена. Гайто Газданов, сам участник Сопротивления, не один раз писал об этом. Это - готовый сюжет для фильма. Представляете, каково будет французам, которых поколениями воспитывали на мысли ,что это чисто французский подвиг, будет узнать, что без мощной поддержки со стороны советских военнопленных сопротивление было бы очень слабеньким... Это будет шок почище карикатур Шарли....
15:42
26.01.2018
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