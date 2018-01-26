В России появится первый памятник героям сопротивления в концлагерях

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве планируется установить первый в России монумент, посвященный узникам-героям сопротивления в фашистских концлагерях, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

"В этом году у нас планируется особенное действие, связанное с закладкой памятника героям сопротивления в гетто и концлагерях", — сказал Борода. Он уточнил, что закладка первого камня состоится в понедельник 29 января.

Монумент будет находиться на территории Еврейского музея и центра толерантности. Камень, как пояснил Борода, привезли с места расстрела евреев в Любавичах Смоленской области. Это будет "символический камень, а не часть монумента".

"Мы проводили анализ и обратили внимание, что нигде по сути не были отмечены герои сопротивления, которые организовывали побеги, восстания и всячески сопротивлялись фашистам", — пояснил глава ФЕОР. Конкурс на создание монумента будет открыт в день закладки первого камня.

Самым известным эпизодом сопротивления в концлагерях во время Второй мировой войны является восстание в концлагере Собибор. Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с 15 мая 1942 по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Восстание в Собиборе 14 октября 1943 года стало единственным успешным из всех подобных попыток узников нацистских лагерей. Его возглавлял советский офицер Александр Печерский.