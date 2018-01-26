В ФЕОР надеются, что в МГУ поговорят с педагогом, выгнавшим студента в кипе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Позиция преподавателя МГУ, выгнавшего с экзамена студента в кипе, ничего не имеет общего с позицией вуза в целом, однако с ним нужно провести беседу, считает глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Студент Высшей школы телевидения МГУ Лев Борода сообщил на своей странице в соцсетях, что экзаменатор, профессор географического факультета вуза, отказался принимать у него экзамен из-за кипы на его голове. Впрочем, деканат предоставил студенту другого экзаменатора. Глава ФЕОР подтвердил сообщения СМИ, что Лев Борода — его сын.

"Тема снята, потому что это не позиция всего вуза. Это позиция преподавателя, которая не имеет, кстати говоря, антисемитского подтекста. Мне сын сказал, что накануне экзамена все студенты знают, что православные должны снять крестики, девушки-мусульманки должны снять платки — это в принципе такой атеист-коммунист агрессивной антирелигиозной направленности. Однако мой сын все же пошел в кипе", — заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава ФЕОР выразил надежду, что с преподавателем "проведут работу, и он пересмотрит свои взгляды", либо поймет, что в этом учебном заведении "есть другие правила, а свои взгляды он оставит на внерабочее время".

"Каждый имеет право на свои взгляды, но есть и общие правила, тем более в вузе, который входит в сотню лучших в мире и соответственно может подкорректировать мировоззрение преподавателей в рамках учебного процесса", — отметил Борода.

В иудаизме ношение кипы символизирует смирение и благоговение перед Всевышним.