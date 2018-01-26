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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Лидер "Ночных волков" захотел "еще больше осмыслить мир" после санкций США

03:0426.01.2018
(обновлено: 12:40 26.01.2018)
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© Фото : Фото предоставлены лидером Всероссийского клуба "Ночные волки" Хирургом (Александром Залдостановым) Лидер байк-клуба Ночные волки Александр Залдостанов, известный как Хирург. Архивное фотоЛидер байк-клуба Ночные волки Александр Залдостанов, известный как Хирург. Архивное фото
© Фото : Фото предоставлены лидером Всероссийского клуба "Ночные волки" Хирургом (Александром Залдостановым)

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") заявил в интервью РИА Новости, что внесение в 2014 году в санкционный список США "никак не повлияло" на его жизнь и лишь вызвало "ещё большее желание осмыслить мир".

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Залдостанов в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"На мою жизнь это никак не повлияло, у меня нет там (в США) банковских счетов и я абсолютно независимый от них человек. Повлияло только на ещё большее желание осмыслить мир, понять какие процессы им движут, глубже разобраться в вопросах мировоззренческого формата. Кто управляет миром и чего они хотят? Что формирует эпоху? Зачем злу выглядеть добром? Кто эталон? И так далее", — сказал Залдостанов.

Ночные волки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На уточняющий вопрос, мешают ли ему как-то санкции, "Хирург" ответил, что они "мешают пройти весь маршрут дорогами Победы до Берлина". "Ночные волки" неоднократно проводили на территории Европы мотопробеги — акции, связанные с победой над фашизмом. В результате у ряда участников акции, в том числе и у самого "Хирурга", были аннулированы шенгенские визы.

"В своем письме президенту Республики Сербской (Милораду Додику) я написал, что нам никогда не простят наших убеждений и наших ценностей, но мы знаем, на что мы идём, и у нас есть цель… Я не строю себе никаких иллюзий, но я сделаю всё, чтобы (Барак) Обама (экс-президент США), который лично подписал первый санкционный лист, помнил обо мне как можно дольше", — добавил лидер байк-клуба.

Говоря о планах на ближайшее время, Залдостанов отметил, что "главный замысел и главное событие 2018 года еще впереди". По его словам, речь идет о байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе, которое состоится 17 августа. "Кульминацию нашего байк-шоу мы назовем "Русская Мечта" и хотим адресовать её не только стране, но и всему миру. Ещё будет традиционный наш маршрут до Берлина — Дорогами Победы, открытие сезона и многое другое", — добавил собеседник агентства.

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Религия и мировоззрение
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