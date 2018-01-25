Муфтий Татарстана раскрыл подробности встречи Путина с лидерами мусульман

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о положении мусульманской общины России и ситуации с исламским образованием в стране, рассказал РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Президент РФ Владимир Путин встретился в среду в Казани с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

"После встречи с Путиным мы, религиозные деятели, ещё не раз пришли к мнению, что глава государства прекрасно осведомлен о сегодняшнем дне мусульман, состоянии исламского образования. Лично я заметил то, что наш президент за нашим столом поговорил со всеми муфтиями без исключения — главой Совета муфтиев России (СМР) Равилем-хазратом Гайнутдином, председателем Центрального Духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгатом-хазратом Таджутдином, муфтием Исмаилом Бердиевым — главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и муфтием Крыма Эмирали Аблаевым", — поделился Самигуллин.

Он подчеркнул, что перед муфтиями стоит важная задача по формированию системы российского исламского образования. В этом вопросе, заверил он, мусульмане надеются на поддержку властей.

"Состоялся и общий разговор, и личное общение с каждым из нас. Что примечательно — Владимир Путин действовал именно как президент. Он ни разу не сказал: "Я как-нибудь потом посмотрю" или "я чуть позже изучу, передайте мне ваши бумаги". Нет. Он в курсе наших дел — мы в этом, повторюсь, ещё раз лично убедились", — подчеркнул муфтий.