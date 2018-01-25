Путин: нужно не допускать ухода выпускников медресе в другую сферу

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выпускников медресе нужно оградить от перехода в "другую сферу", предложив подходящую работу, сказал президент РФ Владимир Путин.



"Надо только, чтобы те, кто медресе заканчивают, ехали работать туда, куда нужно, а не в какую-то другую сферу переходили", — сказал Путин на встрече с бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, кадры их беседы показал телеканал "Россия-24".



Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов навестили Шаймиева в больнице, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Президент также отметил развитие исламских образовательных учреждений. По словам Шаймиева, в них есть и магистратура, и аспирантура, студенты могут получить полноценное высшее образование. "Сердце радуется … Идет так, как мы планировали: кадры появляются хорошие, люди учатся уже там. Будем, конечно, думать над тем, как расширять дальше этот проект", — отметил президент.



В среду Путин встретился с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

