В Киеве радикалы ворвались в редакцию "Союза православных журналистов"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Украинские радикалы националистической организации С14 ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов", которая расположена в центре Киева, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

"Было около тридцати человек. Они вошли в офис редакции и начали "кошмарить" сотрудников, которые в тот момент находились в помещении", — говорится в сообщении со ссылкой на сотрудников редакции сайта.

По данным СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". Как отмечается, сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Ультранационалистическую организацию С14 связывают с националистической партией "Свобода" Олега Тягнибока. Организация в начале 2010 была создана как молодежное крыло партии. Скандальную известность С14 получила после смены власти на Украине в 2014 году — ее члены занимаются тем, что отслеживают и избивают людей, которых считают "сепаратистами". Также они участвуют в погромах магазинов и выставок, врываются в здания органов власти.

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