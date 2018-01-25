В Киеве радикалы ворвались в редакцию "Союза православных журналистов"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Украинские радикалы националистической организации С14 ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов", которая расположена в центре Киева, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
По данным СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". Как отмечается, сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.
Ультранационалистическую организацию С14 связывают с националистической партией "Свобода" Олега Тягнибока. Организация в начале 2010 была создана как молодежное крыло партии. Скандальную известность С14 получила после смены власти на Украине в 2014 году — ее члены занимаются тем, что отслеживают и избивают людей, которых считают "сепаратистами". Также они участвуют в погромах магазинов и выставок, врываются в здания органов власти.
Националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве https://t.co/tvBRJWstLS #Общество pic.twitter.com/pNBDnQvofw— РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 25 января 2018 г.