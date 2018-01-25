В Подмосковье церковнослужитель погиб под электричкой, спасая бездомного

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь службы помощи "Милосердие", певчий и алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митино Георгий Великанов погиб на железнодорожной платформе "Красногорская" в Подмосковье, спасая упавшего на пути бездомного, сообщила православная служба помощи.

Руководитель службы "Милосердие", председатель синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон выразил соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям Георгия, назвав гибель Великанова "смертью праведника".

"Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия. Я знаю, что Георгий собирался стать священником. <…> Молюсь об упокоении раба Божия Георгия. Царствие Небесное. Вечная память", — сказал епископ Пантелеимон, слова которого приводятся в сообщении.

Великанову было 35 лет. На странице церковнослужителя в социальной сети Facebook появилось множество откликов на новость о его кончине.

"Погиб мой одноклассник Георгий Великанов. Погиб, спасая другого, как и положено христианину. Я плачу и никак не могу собраться с мыслями, но надо помочь родителям и жене", — написала одна из знакомых погибшего.

Отпевание Великанова состоится в субботу после литургии в храме Всемилостивого Спаса в Митино, сообщают пользователи на странице Великанова. Официальной информации о дате и времени пока нет.

Православная служба помощи "Милосердие" объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным.