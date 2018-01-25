Патриарх: важно сделать все возможное для защиты традиционных ценностей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает во время XXVI Международных Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает во время XXVI Международных Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации РФ, призвал законодателей сделать все возможное для принятия законодательных инициатив, направленных на защиту традиционных нравственных ценностей.

"Призываю вас, каждого члена парламента, подумать о наиболее нуждающихся в нашем обществе и, внимая голосу совести, сделать все возможное для поддержки и принятия законодательных инициатив, направленных на заботу о ближних, на защиту традиционных нравственных ценностей в жизни общества, на помощь тем, у кого нет ни защитников, ни помощников, и никакой надежды, кроме государства и Церкви", — сказал патриарх.

Он отметил, что "в заботе о тех, кто наиболее уязвим, Церковь видит одну из целей всей законотворческой деятельности".

"Трудно измерить по этому критерию весь корпус российского права, который находится в состоянии постоянного развития. Здесь нет и не может быть иного ориентира, кроме человеческой совести", — заявил предстоятель Русской церкви.

Патриарх выразил удовлетворение, что сегодня Церковь и государство "выстраивают систему взаимоотношений, направленных на развитие системы оказания поддержки малоимущим гражданам нашей страны". "И дай бог, чтобы и в законодательном творчестве эти заботы о самых слабых нашли свое достойное место", — заключил он.

Выступление патриарха Кирилла в Совете Федерации прошло в рамках "Рождественских парламентских встреч".