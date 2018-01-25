Патриарх Кирилл в Татьянин день наградил президента истфака МГУ

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День российского студенчества, когда Церковь вспоминает святую мученицу Татьяну, совершил богослужение в домовом храме МГУ и наградил президента исторического факультета Сергея Карпова орденом святого Макария Московского.

Одна из высших наград Русской церкви вручена руководителю истфака за "вклад в утверждение традиционных ценностей в обществе". Карпов является крупнейшим специалистом по истории Византии и возглавляет Национальный комитет византинистов Российской Федерации.

"Самое главное, чего бы я хотел очень пожелать всем, кто трудится в университете — научиться соединять в своем сознании и своем сердце небесное и земное, божественное и человеческое, укрепляя веру в того, ради которого мученица Татьяна отдала свою молодую и красивую жизнь", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиана была схвачена и приведена в храм Аполлона, где её пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиана вознесла молитву Христу, и произошедшее землетрясение разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма. После этого ее подвергли пыткам, но следы мучений исчезали с её тела. Среди чудес, произошедших во время мучений святой, церковные авторы упоминают разрушение храма богини Дианы и усмирение льва, которому Татиана была брошена на съедение. В конечном итоге девушка была казнена вместе со своим отцом. В день ее церковного почитания императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

"Хочу пожелать, чтобы память о святой Татьяне сопровождалась не только весельем, чтобы ее образ ассоциировался не только с красивой молодой римлянкой, но чтобы ее глубокая вера и ее преданность Богу помогли бы многим нашим людям осознать, что означает верность Христу", — продолжил первоиерарх Русской церкви.

В свою очередь, ректор МГУ Виктор Садовничий подарил патриарху образ святой мученицы, написанный в XIX веке. "Мы очень ценим и любим вас, ценим этот храм, как он выглядит и как работает. Считаю, что его возвращение церкви в начале девяностых годов стало одним из важнейших событий тех времен", — подчеркнул глава университета.