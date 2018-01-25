"Как в далеком 33-м": евреи Европы снова в опасности

БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости, Мария Шустрова. Участники Дня памяти Холокоста, прошедшего в Европарламенте, призвали политиков ЕС защитить евреев и сформулировать новую идеологию, так как в последнее время на континенте плохо преподается тема Холокоста и среди некоторых граждан растут радикальные настроения.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Спикер Кнессета призвал ЕС признать Иерусалим столицей Израиля Европейский еврейский конгресс организовал проведение в Европарламенте памятное мероприятие "День памяти Холокоста". Его цель — почтить память жертв Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

"Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание на события, произошедшие в течение всего одного года. Евреи Бохума в Германии должны скрывать, кто они, из страха подвергнуться нападениям. В шведском Гетеборге синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью. На митингах в Вене, Лондоне и Берлине звучали призывы убивать евреев. И мы не говорим про 1933 год. Дамы и господа, это были заголовки 2017 года", — сказал спикер израильского Кнессета (собрания) Йоэль Эдельштейн.

"Чему же мы научились?"

По его словам, 73 года назад мир содрогнулся от ужаса, когда открылись ворота Освенцима. Страны, разрушенные войной, пообещали предотвратить новое кровопролитие. Международное сообщество поняло, хотя и слишком поздно, что еврейский народ нуждается в собственном государстве. А политики, СМИ, академические структуры и просто активные граждане вышли на борьбу с антисемитскими акциями и риторикой. Были созданы мемориалы в память об исчезнувших еврейских общинах. В Европе сейчас намного больше знают о Холокосте.

"Чему нас могут научить все те памятники, если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране? Эффективно ли изучение темы Холокоста, если евреи на Европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?" — спросил политик.

По его словам, евреи ценят от всего сердца те усилия, которые принимают в Европе для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

"Но каким оказывается посыл, когда общественные лидеры в один день участвуют в шествии рука об руку с евреями, а на следующий день принимают участие в антиизраильском походе? Когда лидеры обнимают раввина местной общины, после того как было совершено преступление на почве ненависти, но в то же время относятся к ХАМАСу как к легитимному участнику дискуссии? Когда подтверждается, что нападение было антисемитским, но после этого начинают бить Израиль, обвиняя его в военных преступлениях? Эти противоречивые посылы не вызывают доверия. Они лишь мешают нам выполнять наши общие обязательства", — посетовал представитель Кнессета Израиля.

Нарушение табу

О проблеме нового подъема нацизма в ЕС сказал во время своего выступления и президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

По его мнению, сегодняшняя система образования делает недостаточно для того, чтобы объяснить молодым европейцам, к чему может привести нетерпимость. Кроме того, "вежливое европейское общество не считает", что проявления антисемитизма недопустимы ни в политической дискуссии, ни в СМИ, ни в разговорах за ужином. Он считает, что по-прежнему осталась дискриминация цыган, гомосексуалистов, инвалидов и политических диссидентов, а отдельные евреи, еврейские общины или Еврейское государство не свободны от проявлений ненависти и нетерпимости к ним.

© AFP 2018 / Ilmars Znotins Шествие легионеров СС и их сторонников в Риге, Латвия. 16 марта 2016 © AFP 2018 / Ilmars Znotins Шествие легионеров СС и их сторонников в Риге, Латвия. 16 марта 2016

Как отметил Кантор, в 2017 году возросло число антисемитских инцидентов, во многом потому, что "нееврей за тысячу миль от Европы" сделал дипломатические заявления", озвучив "самоочевидную истину о том, что Иерусалим является столицей Израиля".

"То, что раньше считалось табу, теперь вновь стало нормой в Европе: расистские и антисемитские партии получают места в наших парламентах и правительствах, распространяются теории заговоров о еврейском могуществе и влиянии, ультраправые и ультралевые делают из евреев козлов отпущения", — заметил Кантор.

"Мы приветствуем очень важный шаг, сделанный этой палатой в июне прошлого года, когда она приняла свое первое решение, посвящённое исключительно борьбе с антисемитизмом", — заявил президент ЕЕК, имея ввиду заявление ЕП о том, что все виды жестокости в отношении европейских евреев несовместимы с ценностями ЕС, и о решимости бороться с антисемитизмом, способствовать просвещению относительно Холокоста и обеспечивать безопасность жизни евреев так же, как и остальных европейских граждан.

© Фото : МАГМА Вячеслав Кантор © Фото : МАГМА Вячеслав Кантор

Луч света в темном царстве

Вместе с тем, появилось возможное решение сложившейся ситуации, сообщил Кантор.

"Рад объявить об инициативе Европейского совета по толерантности и примирению по созданию организации, в которую войдут международные эксперты, включая ведущих историков и философов. Они будут заниматься разработкой общих принципов концепции безопасной толерантности. Нам всем остро необходима новая европейская идеология, которая бы служила основой для нового общеевропейского и национального законодательства", — сказал он.