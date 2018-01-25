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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Как в далеком 33-м": евреи Европы снова в опасности

11:3825.01.2018
(обновлено: 12:03 25.01.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПразднование Еврейского Нового года Рош ха-ШанаПразднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Валерий Мельников

БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости, Мария Шустрова. Участники Дня памяти Холокоста, прошедшего в Европарламенте, призвали политиков ЕС защитить евреев и сформулировать новую идеологию, так как в последнее время на континенте плохо преподается тема Холокоста и среди некоторых граждан растут радикальные настроения.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Спикер Кнессета призвал ЕС признать Иерусалим столицей Израиля
Европейский еврейский конгресс организовал проведение в Европарламенте памятное мероприятие "День памяти Холокоста". Его цель — почтить память жертв Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

"Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание на события, произошедшие в течение всего одного года. Евреи Бохума в Германии должны скрывать, кто они, из страха подвергнуться нападениям. В шведском Гетеборге синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью. На митингах в Вене, Лондоне и Берлине звучали призывы убивать евреев. И мы не говорим про 1933 год. Дамы и господа, это были заголовки 2017 года", — сказал спикер израильского Кнессета (собрания) Йоэль Эдельштейн.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша

"Чему же мы научились?"

По его словам, 73 года назад мир содрогнулся от ужаса, когда открылись ворота Освенцима. Страны, разрушенные войной, пообещали предотвратить новое кровопролитие. Международное сообщество поняло, хотя и слишком поздно, что еврейский народ нуждается в собственном государстве. А политики, СМИ, академические структуры и просто активные граждане вышли на борьбу с антисемитскими акциями и риторикой. Были созданы мемориалы в память об исчезнувших еврейских общинах. В Европе сейчас намного больше знают о Холокосте.

"Чему нас могут научить все те памятники, если синагоги по всей Европе нуждаются в круглосуточной охране? Эффективно ли изучение темы Холокоста, если евреи на Европейском континенте воздерживаются от того, чтобы надеть кипу или кулон с шестиконечной звездой, из страха, что на них могут напасть?" — спросил политик.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вице-президент ЕП не упомянула вклад Красной армии в освобождение Освенцима
По его словам, евреи ценят от всего сердца те усилия, которые принимают в Европе для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

"Но каким оказывается посыл, когда общественные лидеры в один день участвуют в шествии рука об руку с евреями, а на следующий день принимают участие в антиизраильском походе? Когда лидеры обнимают раввина местной общины, после того как было совершено преступление на почве ненависти, но в то же время относятся к ХАМАСу как к легитимному участнику дискуссии? Когда подтверждается, что нападение было антисемитским, но после этого начинают бить Израиль, обвиняя его в военных преступлениях? Эти противоречивые посылы не вызывают доверия. Они лишь мешают нам выполнять наши общие обязательства", — посетовал представитель Кнессета Израиля.

Нарушение табу

О проблеме нового подъема нацизма в ЕС сказал во время своего выступления и президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

По его мнению, сегодняшняя система образования делает недостаточно для того, чтобы объяснить молодым европейцам, к чему может привести нетерпимость. Кроме того, "вежливое европейское общество не считает", что проявления антисемитизма недопустимы ни в политической дискуссии, ни в СМИ, ни в разговорах за ужином. Он считает, что по-прежнему осталась дискриминация цыган, гомосексуалистов, инвалидов и политических диссидентов, а отдельные евреи, еврейские общины или Еврейское государство не свободны от проявлений ненависти и нетерпимости к ним.

© AFP 2018 / Ilmars ZnotinsШествие легионеров СС и их сторонников в Риге, Латвия. 16 марта 2016
© AFP 2018 / Ilmars Znotins
Шествие легионеров СС и их сторонников в Риге, Латвия. 16 марта 2016

Как отметил Кантор, в 2017 году возросло число антисемитских инцидентов, во многом потому, что "нееврей за тысячу миль от Европы" сделал дипломатические заявления", озвучив "самоочевидную истину о том, что Иерусалим является столицей Израиля".

"То, что раньше считалось табу, теперь вновь стало нормой в Европе: расистские и антисемитские партии получают места в наших парламентах и правительствах, распространяются теории заговоров о еврейском могуществе и влиянии, ультраправые и ультралевые делают из евреев козлов отпущения", — заметил Кантор.

"Мы приветствуем очень важный шаг, сделанный этой палатой в июне прошлого года, когда она приняла свое первое решение, посвящённое исключительно борьбе с антисемитизмом", — заявил президент ЕЕК, имея ввиду заявление ЕП о том, что все виды жестокости в отношении европейских евреев несовместимы с ценностями ЕС, и о решимости бороться с антисемитизмом, способствовать просвещению относительно Холокоста и обеспечивать безопасность жизни евреев так же, как и остальных европейских граждан.

© Фото : МАГМАВячеслав Кантор
© Фото : МАГМА
Вячеслав Кантор

Луч света в темном царстве

Вместе с тем, появилось возможное решение сложившейся ситуации, сообщил Кантор.

"Рад объявить об инициативе Европейского совета по толерантности и примирению по созданию организации, в которую войдут международные эксперты, включая ведущих историков и философов. Они будут заниматься разработкой общих принципов концепции безопасной толерантности. Нам всем остро необходима новая европейская идеология, которая бы служила основой для нового общеевропейского и национального законодательства", — сказал он.

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