Путин высоко оценил международную деятельность российских мусульман

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман.
В ходе встречи председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сообщил, что российские мусульманские организации продвигают интересы своей страны не только внутри нее, но и в странах СНГ, в мусульманском мире и в европейских странах.
Следующий форум планируется в Париже, сейчас ведутся переговоры. "Мы являемся своего рода "мягкой силой" продвижения нашей модели развития нашего гражданского общества. У меня недавно был посол США, потом Испании. Мы не являемся политиками, мы не являемся дипломатами, но у нас есть народная дипломатия, мы с ними, общаясь, поворачиваем их в нашу сторону", — продолжил Гайнутдин, добавив, что необходимо обязательно поддерживать потенциал, который есть за рубежом.